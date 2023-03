Nanni: "Non sono soddisfatto della mia prova". Berardi: "Fatti passi avanti sul piano del gioco"

A quasi due anni esatti dall'ultima volta, la Nazionale ha ritrovato la coppia d'attacco Nanni-Berardi. Per entrambi un'occasione viziata da fuorigioco, col centravanti dell'Olbia che si è visto annullare il gol. Nel complesso, Nanni non è soddisfatto di se stesso: "Non giudico la mia prestazione sufficiente, almeno per quello che avrei voluto fare. A volte sono riuscito a fare delle giocate, altre meno: pretendo molto da me stesso e non sono soddisfatto come magari altre volte, ma capita. Avevamo di fronte una squadra fisica, con molti giovani in campo: possiamo lavorare molto sui passaggi a vuoto che abbiamo avuto, però siamo un bel gruppo, unito, lottiamo assieme che è la cosa più importante. Sono contento di far parte di questo gruppo".

Berardi invece ha terminato un lungo calvario e, da gennaio, ha ripreso a giocare nella Sammaurese: "Ancora sono lontano dalla forma migliore, ma ci sta: ho ripreso da un mesetto dopo tanto tempo, però mi sento meglio ogni giorno e speriamo di ritrovare la forma migliore al più presto. Ritrovo una nazionale diversa, molti non li conoscevo, però secondo me abbiamo fatto dei passi in avanti importanti, anche sul piano del gioco. Sono soddisfatto, abbiamo anche ringiovanito la rosa con Capicchioni e Lazzari: possiamo solo migliorare. Dal girone non dobbiamo aspettarci niente, cercheremo di dare il massimo per fare qualche punto e qualche gol".