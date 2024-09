Nel week end ritorna il campionato sammarinese

La scorpacciata internazionale è alle spalle, il calcio si rituffa nel campionato con la seconda giornata. Si comincia stasera con tre anticipi tutti interessanti, a partire da Cosmos-Murata che ad Acquaviva mette di fronte le due squadre che al debutto hanno ottenuto le vittorie più larghe. Di più, il mercato del Cosmos lascia pensare che la squadra di Serravalle punterà decisa al titolo, ma i bianconeri sono sempre avversario capace ed ambizioso abituato a giocarsele tutte. Serata in campo anche per La Fiorita e Tre Penne che hanno pareggiato nello scontro diretto del debutto. Montegiardino a Dogana contro il Cailungo, Città a Domagnano contro il Faetano.

Programma di tutto rispetto anche quello delle 15 del sabato, a cominciare da Domagnano-Virtus che potrete vedere in diretta su San Marino RTV. A Fiorentino i campioni in carica, fermati sul pari dal San Giovanni, cercano la prima vittoria in campionato. Esame tosto, di nome Tre Fiori, per i giovani della San Marino Academy ad Acquaviva, e Pennarossa-Folgore programmata a Domagnano chiude il quadro del sabato.



Due partite anche alle 15 della domenica: a Fiorentino c'è un vero e proprio esame di maturità per il San Giovanni atteso dai rossoblu di Leo Acori, a Domagnano Juvenes/Dogana-Libertas completa la seconda giornata di campionato.