Tre Fiori, Benedettini: "Grandi prove in Europa, ora pensiamo alla nuova stagione"

Dopo le due avventure europee - in Champions League con il Linfield e in Europa League con il Riga - è tempo di pensare al campionato per Tre Fiori. L'obiettivo è confermare il titolo vinto la scorsa stagione, come spiegato anche da Giacomo Benedettini. "Il gruppo sarà più o meno lo stesso" - ha affermato il DG gialloblu - "con l'arrivo di Del Sante siamo a posto". Sul nuovo campionato: "Non sarà facile, a San Marino ci sono tante squadre ben attrezzate e pronte a vincere lo scudetto ma noi ci vogliamo far trovare pronti per le partite che contano".

Nel video l'intervista.