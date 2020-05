CAMPIONATO

Virtus, Giulianelli: "Ci rimetteremo alle decisioni di Governo e Federcalcio"

I neroverdi sarebbero ai play-off, in caso di ripresa del campionato. "Peccato per lo stop, il nostro progetto stava andando bene. Sarà una buona base di partenza per il prossimo anno in caso non si dovesse ripartire" - ha detto in numero uno Giulianelli.