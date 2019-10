CECCARONI - MAIANI E GENGHINI A ZENICA AL BOSNIA & HERZEGOVINA OPEN 2019

Dopo aver ben figurato con Ceccaroni al Russian Open 2019 di Mosca, dove ha mantenuto il 98° posto nel ranking mondiale, è ormai alle porte l’appuntamento con il secondo impegno internazionale: il Bosnia Herzegovina Open 2019, dove saranno 3 i rappresentanti bianco-azzurri. Michele Ceccaroni (c.n. 3° dan -68 kg.), Francesco Maiani (c.n. 3° dan -74 kg.), ai quali si aggiunge il più giovane Samuele Genghini (c.n. 2° dan -63 kg.) saranno i componenti del team sammarinese che gareggerà a Zenica (Bosnia Herzegovina), diretto dal Coach Secondo Bernardi (5° dan). Sabato e domenica prossimi (12 e 13 ottobre), i nostri atleti scenderanno sui tatami per una Gara G-1 (quindi con in palio 10 punti nel ranking mondiale), alla quale sono iscritti più agonisti del solito, essendo illimitato nel numero dei partecipanti, che provengono da mezzo mondo, ognuno sperando di ottenere un buon punteggio internazionale. Quest’ultimo è anche l’obiettivo dei nostri ragazzi che cercheranno di conquistare il pass per partecipare alle Olimpiadi di Tokyo 2020 con almeno uno di essi. Di seguito, il calendario ci propone: il 18-20/10 a San Marino si svolgerà lo stage agonistico diretto dal Gran Maestro PARK Young Ghil (c.n. 9° dan - Direttore Sportivo TSM), che precederà, l’01-03/11, l’Extra European Championship di Bari, (un G-4 - 40 punti per il ranking- con sole 5 cat. di peso riservato ai Senior cinture nere -58-63-68-80 e +80) e, per concludere l’anno solare, il 23-24/11 ci sarà l’Israel International Open 2019 a Ramla. Fra questi tornei si svolgeranno altre competizioni nazionali italiane: il 27/10 il Champion Kids Tkd 2019 a Vercelli, che vedrà schierata buona parte della nostra nazionale giovanile, e, nel periodo 30/11-01/12, i Campionati Italiani Senior Cinture Nere a Busto Arsizio (VA). Un programma nazionale italiano ed internazionale veramente impegnativi, ma senza di essi non sarà possibile prepararsi al meglio per essere cercare di essere presenti alla gara clou dell’anno prossimo: la XXXII^ Olimpiade di Tokyo, prevista fra il 24 luglio ed il 09 agosto 2020.