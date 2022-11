Mya Gym: Campionato Nazionale Endas d’autunno

Campionato Nazionale Endas d’autunno

26-27 Novembre

Ecco i risultati delle ginnaste Mya Gym che ne hanno preso parte accompagnate dalle tecniche Luna Casadei, Sara e Serena Sergiani, Pamela Casadei e Giulia Santi.

-4^ livello D esordienti

Chantal Mularoni 1a classificata

-4^ livello D junior

Sofia Ciavatta 2a classificata

- 1^ livello pre agonistica

Fascia oro Martina Cecchetti

Fascia argento Victoria Crescentini -Anita Gatti

Fascia bronzo Rebecca Ortolani-Virginia Serra

-4^ livello B

Donati Giada 4^ classificata

Torri Giulia 4^ classificata

Fabbri Viola 5^ classificata

D’Agostino Desireee 6^ classificata

-4^ livello C allieve

Chiara Cervellini 1a classificata

- 4 livello C junior

Marta Macina 2a classificata

Arianna Chiaruzzi 3a classificata

Giulia Tiribilli 4a classificata

- 4^ livello E Junior

Giorgia Mini 5a classificata

- 5^ livello Esordienti

Ludovica Vannoni 1a al corpo libero

e 1a alla fune

-5^ livello Allieve

Sara Ceccoli 1a clavette

Ludovica Lonfernini 3 clavette

Sara Ceccoli 2a nastro

Ludovica Lonfernini 3a nastro

-5^ livello Junior B

Rebecca Mini 3a clavette

e 4a palla.

-Cat. Livello formativo

1^ Michelotti Chloe

2^ Zanotti Giulia

2^ Righi Virginia

3^ Pareschi Camilla

3^ Raimondi Aurora

Le allenatrici sono molto soddisfatte delle loro piccole e grandi ginnaste e fanno un augurio di pronta guarigione ad Ambrogiani Gloria, Gobbi Annagiulia e Berdon Margherita che non hanno potuto partecipare.

Comunicato stampa

Mya Gym