Nuovi acquisti Juvenes / Dogana

La Juvenes / Dogana comunica di aver trovato l’accordo per il trasferimento di cinque nuovi calciatori: Thomas Brighi, centrocampista classe ’96, proveniente dal Igea Marina. In precedenza ha militato anche nel Sant’Ermete; Luca Zavattini, attaccante classe ’89, nell’ultima stagione ha giocato con il Sant’Ermete ed in passato ha vestito – tra le tante - le maglie di Verucchio, Tropical Coriano, Marignanese, Fya Riccione; Gianni Abbondanza, difensore classe ’91, ex Igea, Bakia, Gatteo Mare, Virtus S. Mauro a Mare; Mattia Àncora, centrocampista classe ’98 proveniente dall’Igea Marina Davide Merli, attaccante classe 2000, ex giovanili Rimini e Cesena, lo scorso anno ha militato nella Fya Riccione (Eccellenza) Da segnalare anche l’addio di alcuni calciatori che dalla prossima stagione non fanno più parte della prima squadra: Mattia Semprini, Tommaso Angelelli, Fabio Cuomo, Enrico e Mirko Mantovani, Nicola Canini, Nicola Zafferani, Luca Sorrentino, Lorenzo Gasperoni. La società ringrazia i ragazzi per quanto fatto in questi anni e fa loro un grosso in bocca al lupo.

Giacomo Scarponi Ufficio Stampa Juvenes Dogana