Panathlon, Tiro con l'Arco e nuovi Soci

L’attività panathletica è ripresa con una conviviale molto interessante e partecipata. L’appuntamento di Febbraio ha visto come ospiti i rappresentanti della Federazione Tiro con l’Arco guidati dal dinamico ed appassionato Presidente Luciano Zanotti, nonché Socio del Panathlon Club. Prologo della Conviviale la significativa e emozionante cerimonia di ingresso di due nuovi Soci: Elisa Mussoni (Nuoto) e Marino Rossi (Balestrieri), i quali assieme a nuovo Socio Massimiliano Vandi (entrato in Gennaio) daranno nuovo impulso al Club con la loro competenza e passione. Argomento centrale della serata la felice riuscita dell’organizzazione del Campionato Italiano di Tiro con l’Arco FIARC (al coperto). Centinaia di arcieri provenienti da tutta Italia si sono dati appuntamento al Multieventi di San Marino dove hanno trovato una organizzazione impeccabile, nel pieno rispetto della nostra tradizionale ospitalità. Oltre al Presidente Zanotti hanno portato il loro contributo il Presidente del Club Lunghi Archi, Davide Filippucci, e gli atleti Denis Petrelli e Marco Lazzari che durante la manifestazione hanno conquistato il prestigioso titolo di Campioni d’Italia. Il Presidente Zanotti ha ripercorso, in sintesi, gli avvenimenti che hanno portato alla nascita della Federazione e di quanto sia cresciuta in questi anni. Impegno che è culminato nella partecipazione del nostro atleta Emanuele Guidi alle Olimpiadi di Londra; prossimo obiettivo sarà quello di partecipare anche alle prossime Olimpiadi di Parigi 2024 grazie anche alla collaborazione ed all’amicizia con il Presidente italiano ed internazionale Mario Scarsella. Al termine, chiudendo la serata il Presidente del Panathlon Club di San Marino, Leo Achilli, ha ringraziato gli ospiti per la loro disponibilità e testimonianza, ringraziamento esteso anche a tutti i Soci ed ospiti che con la loro numerosa presenza rendono sempre più credibile e popolare il messaggio panathletico.

c.s. Panathlon Club