Tutto pronto per la San Marino Comics RUN 2019: divertimento puro e nuovo record di partecipanti in vista!

Ultimi preparativi per la quarta edizione della SMR Comics RUN, podistica competitiva di 8 km, Corporate Run e camminata di 4 km, al via sabato 24 agosto da Piazza della Libertà. Per tutti i partecipanti, oltre 100 i pre-iscritti, sarà l’occasione di poter percorrere in una competizione ufficiale le contrade ed i sentieri del centro, godendo del panorama mozzafiato che offre il Monte Titano. Sport e spettacolo si uniscono, nell’ambito del Festival San Marino Comics, in un evento unico che vuole ripercorrere i momenti salienti dell’avventura italiana e soprattutto sammarinese di Lupin III, trasmessa su Italia 1, per le strette e antiche vie del centro storico di San Marino. Il ritrovo per i partecipanti è fissato alle 17:00 in piazza della Libertà per le ultime fasi di iscrizioni, mentre due ore dopo, alle 19:15, scatterà la partenza. La podistica competitiva di 8 km si sviluppa sul circuito cittadino di 4 km, da ripetersi due volte, mentre i partecipanti della Corporate Run e della camminata non competitiva percorreranno un giro di 4 km. La novità di quest’anno è l’inserimento in programma di una gara dedicata ai più piccoli, che saranno chiamati ad affrontare un circuito di 400 metri, con partenza alle 18:30 in piazza della Libertà. Le premiazioni, in programma alle 20:30 sempre in Piazza della Libertà, daranno il via alla serata, che proseguirà nella Cava Antica (P.6) dalle 21:30 con il concerto "Cartoon Cover Arena - La Woodstock delle SIGLE TV". Le iscrizioni saranno disponibili on-line (www.tfsanmarino.com) fino alle 23:00 di venerdì 23 agosto, dopodiché ci si potrà ancora iscriversi direttamente alla partenza, in piazza della Libertà, sabato 24 agosto, dalle 17:00 alle 19:00.

PROGRAMMA "SMR Comics RUN 2019" sabato 24 agosto:

RITROVO ed ISCRIZIONI: dalle ore 17:00 alle 19:00 in piazza della Libertà

PARTENZA GARE GIOVANILI (400 mt): ore 18:30 in piazza della Libertà

PARTENZA PODISTICA (8 Km): ore 19:15 in piazza della Libertà

PARTENZA CORPORATE RUN e CAMMINATA (4 Km): ore 19:15 in piazza della Libertà

ARRIVO: piazza della Libertà

PREMIAZIONI: ore 20:30, sul palco in piazza della Libertà PERCORSO: 8 Km (2 giri del circuito) e 4 Km (1 giro del circuito) TEMPO MASSIMO: 1h 30’