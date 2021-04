Alessandro Ercolani primo sammarinese della storia in Major League

Non ha ancora compiuto 17 anni lo farà tra 11 giorni. Poi subito dopo, i primi di maggio, la partenza per Bradenton Florida dove comincerà la vita da atleta, da studente, da lanciatore dei Pirates Pittsburgh, primo sammarinese nella storia a sottoscrivere un contratto da professionista con una società di Major League americana. C'è tutto in questa storia: una famiglia capace di trasferirgli valori, vederlo maturare bruciando le tappe, e tramandargli la passione di famiglia: il baseball. Prima il nonno, poi papà Enea, che ha vissuto (uno dei pochi a San Marino se non l'unico) la doppia soddisfazione: quella di padre che vede un figlio crescere e realizzare il suo sogno, e quello di Presidente di Federazione che ha come principale obiettivo il lancio di giovanissimi nel Baseball che conta.









C'era tutto il gotha del baseball presente alla conferenza stampa. Dal Vice Presidente della Federazione Italiana Gigi Mignola che ha voluto esprimere tutto il suo entusiasmo considerando che Alessandro è stato notato durante gli Europei Under 15 quando indossava la maglia della Nazionale italiana. Angelo Vicini tesoriere della Federazione Internazionale Baseball ed ex Presidente del Comitato Olimpico sammarinese. Anche lui – ha detto- siamo di fronte ad un fatto di notevole rilevanza. Lo sarebbe stato – ha aggiunto- anche se si fosse trattato di un italiano figuriamoci un sammarinese”. Ed ancora il suo allenatore di fiducia quel Luca Martignoni che a fatica trattiene le lacrime. Presente anche Tom Gillespie lo scout che lavora per i Pirates Pittsburgh per l'Europa e per l'Africa: “di Alessandro – ha detto – ci ha colpito il suo carattere la sua testardaggine di volere arrivare a tutti i costi ad essere un giocatore di baseball. E noi – ha concluso- siamo lieti di dargliene l'opportunità ai massimi livelli, poi ovviamente dipenderà molto da lui, ma se gli abbiamo fatto sottoscrivere un contratto di 6 anni, significa che siamo consapevoli delle sue grandi potenzialità”.

Alessandro Ercolani ha ricevuto un regalo privato ma reso noto in conferenza stampa dal Direttore Sportivo della san Marino Baseball Alberto Antolini anche lui visibilmente emozionato. Insieme all'Atleta le istituzioni dello sport sammarinese: il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini ha espresso tutto il suo entusiasmo per un giovanissimo sammarinese pronto a portare la bandiera biancoazzurra in una competizione di grande livello come la Major League. Il Presidente del Cons Gian Primo Giardi ha detto che queste opportunità non arrivano mai a caso ma sono il frutto del lavoro dell'atleta e di tutti quelli che lo hanno aiutato e spinto a raggiungere i massimi livelli. Tanti i complimenti ricevuti da un ragazzo ancora 16enne che è risultato molto misurato anche di fronte alle telecamere.