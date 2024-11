Alessandro Giovagnoli all’Europeo cadetti E7; Biancazzurri ai Malta Invitational Games 2024

Per il Club Taekwondo San Marino mancano cinque gare per completare quest’anno solare che ha visto vincere 20 medaglie complessive (6 ori, 6 argenti e 8 bronzi) e 324 trofei in totale conquistati dai ragazzi e ragazze nella specialità Taekwondo combattimento: (94 ori) - (103 argenti) - (123 bronzi) + 4 Coppe di squadra (1^- 3^+ 3^ - 4^ class.).

Le due competizioni internazionali si svolgeranno in contemporanea, dall’08 al 10 novembre: l’European Cadets Championships 2024, a Tirana in Albania (E-2) con Alessandro Giovagnoli (1° kup - cintura rosso nera) con all’angolo il Coach della nazionale Maestro Secondo Bernardi (6° dan) e la seconda nell’isola di Malta dove andranno in scena gli Invitational Games 2024 che vedranno protagonisti ben 7 atleti guidati sull’ottagono di gara dal 2° Coach nazionale Maestro Michele Ceccaroni (4° dan).

Saranno i senior: Stefano Crescentini (c.n. 2° dan -68 kg), Samuel Tarini (c.n. 2° dan -74 kg), Matthieu Mougeot (2° kup +87 Kg) e Michele Mezzanotte (4° kup -68 kg), mentre per gli junior le 3 cinture nere 1^ poom Thomas Albani (-48 kg), Federico Amati (-55 kg) e Achille Tentoni (-55 kg).