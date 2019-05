Atletica tra velocità e salto in alto

le gare in pista

Poteva essere quasi doppietta, sarebbe stato un grande risultato. Ci ha provato Francesco Sansovini nonostante il problema fisico che lo ha limitato nella corsa. Forse sarebbe stata un'altra storia, è un 11.58, che vale un settimo tempo finale.

Amareggiato Alessandro Gasperoni, impegnato nei 400 metri, per il sammarinese nono posto finale con il tempo di 50.46 nelle batterie di specialità Alessandro Gasperoni.

Si è fermata a 1.65 Melissa Michelotti nella gara di salto in alto. L'atleta sammarinese ha provato 1.68, ma non è riuscita a superare la misura. Oro alla padrona di casa Marija Vukovic, dominatrice del salto in alto dal 2011, da quando anche il Montenegro è entrato a far parte dei Giochi. Per Melissa Michelotti, molto rammarico e la voglia di riprovarci.

(Nel video le interviste con Francesco Sansovini, Alessandro Gasperoni e Melissa Michelotti)