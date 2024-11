Golf, Vannucci: "Renderemo il campo omologabile per gare giovanili a livello nazionale"

Il presidente della FederGolf Emanuele Vannucci si gode la grande stagione dei giovani biancazzurri, vincenti in tutte le competizioni disputate: "Quello che mi ha colpito è proprio l'amalgama di squadra: uno può pensare che il golf sia uno sport da singoli, invece quello che ha fatto la differenza è stato proprio questo gruppo che ha creato il nostro maestro federale Marco Pelliccioni".

Lo sguardo però va anche al futuro dell'impianto di Ca' Montanaro: "Quest'anno abbiamo avuto l'ok da parte di tre segreterie, territorio, turismo e sport, per ampliare il campo e renderlo omologabile per le gare giovanili a livello nazionale. Fino ad ora abbiamo dovuto organizzare le nostre tappe in diversi campi dell'Emilia Romagna, Marche eccetera, così potremo disputarle nel nostro territorio. L'auspicio è quello di organizzare la prima gara nel 2026".

Nel video la sua intervista