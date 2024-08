Italian Baseball Series: San Marino ko in gara1

Il Parma vince e convince nella prima sfida delle Italian Baseball Series e piega il San Marino per 4 a 2 al termine di una partita dominata nel box, 10 valide, e ben condotta sul monte dal trio Figueredo-Diaz-Casanova. Ai Titani non basta il sussulto della terza ripresa in cui ribalta l’iniziale vantaggio dei ducali, perché Parma piazza un acuto micidiale al quinto con 4 valide consecutive, tra cui il triplo di Desimoni e il doppio di Noel Gonzalez, che mettono in ginocchio la squadra di Bindi poco incisiva in battuta.