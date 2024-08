BASEBALL Mauro Mazzotti: "Sei finale negli ultimi sei anni confermano l'ottimo lavoro del San Marino Baseball" Titani in attesa di conoscere l'avversario per lo scudetto, posticipata la semifinale Parma - Macerata a causa dell'allerta meteo

San Marino in finale scudetto attende di conoscere l'avversario tra Parma e Macerata. Con i Ducali sul 3-2 nella serie di semifinale, questa sera era prevista gara 6 che per l'allerta meteo è stata posticipata a martedì, di conseguenza eventuale gara 7 si giocherà mercoledì. Titani soddisfatti per aver raggiunto la finale superando un rivale storico come Bologna.

(Nel video l'intervista con Mauro Mazzotti - general manager San Marino Baseball)

