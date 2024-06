San Marino prenota due medaglie agli Europei di Bocce

San Marino si assicura due medaglie ai Campionati Europei di Terni. Enrico Dall'Olmo si è qualificato per la finalissima del Tiro di Precisione dove affronterà l'italiano Tommaso Gusmeroli, fresco recordman del mondo. In semifinale Dall'Olmo ha sfoderato una prestazione super per battere 28-12 lo sloveno Sofronievski. Grande impresa anche della Coppia Mista con Stella Paoletti e Jacopo Frisoni a contendere la medaglia d'oro alla coppia italiana formata da Laura Picchio e Mattia Visconti. Semifinale a senso unico per i titani che hanno travolto i croati Juginovic-Jurcevic per 8-0.