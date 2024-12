The Christmas Star 2024, riecco lo "speciale" torneo di Natale

Con i campionati fermi per via delle festività, c'è spazio per belle iniziative sportive a sfondo solidale. E' tra queste che ritorna "The Christmas Stars 2024", quadrangolare di Calcio a 5 che la Federazione Sammarinese Sport Speciali organizza all'insegna dell'inclusione. Una tradizione che si era interrotta per cause di forza maggiore nel periodo del Covid e che ora torna come atteso appuntamento di Natale. Alla palestra di Falciano si sono sfidate la Juvenes/Dogana, il Team del Collegio dei Geometri, la Rappresentativa Under 17 Femminile della FSGC e la Squadra della Federazione Sammarinese Sport Speciali.

Un pomeriggio di gioco, divertimento, partite combattute e spettacolari in un clima di grande sportività. Il torneo, disputato da squadre competitive e attrezzate, è stato vinto dalla Juvenes Dogana, ma proprio a sottolineare lo spirito amichevole e festaiolo dell'appuntamento, sono stati predisposti premi di squadra ed individuali per tutti i partecipanti. Fino all'ultimo atto, un brindisi tra tutti i giocatori e la giocatrici e un momento conviviale reso possibile grazie al contributo di TitanCoop.