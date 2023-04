1 aprile: è il giorno della Reggenza

È il giorno dei Capitani Reggenti, il momento più alto della vita istituzionale del Paese. Alessandro Scarano e Adele Tonnini salgono alla Suprema Magistratura dello Stato per la prima volta. Immutabile nel suo protocollo, la cerimonia di insediamento: con l’Alzabandiera in Piazza della Libertà - accompagnata dalle note dell’Inno sammarinese - e il Corteo militare che da Piazza della Libertà si muoverà verso Palazzo Valloni, laddove la Reggenza eletta riceverà l'omaggio del corpo diplomatico e consolare. Proprio nella Sala che racconta la storia istituzionale della Serenissima e i suoi Capi di Stato, l'allocuzione del Decano, il Nunzio Apostolico Monsignor Emil Paul Tscherrig. L'attenzione si sposta poi sui Capitani Reggenti eletti, che pronunceranno il loro primo discorso al Paese.

Dal Valloni il Corteo poi sfilerà lungo le contrade del centro storico fino a Palazzo Pubblico per l’incontro con i Capitani Reggenti Berti e Ciavatta. Pochi minuti di colloquio, alla presenza degli ospiti internazionali, dei Capitani di Castello, tra Reggenza in carica e reggenza eletta: insieme per la prima volta, e poi di nuovo in Corteo, verso la Basilica del Santo per la Messa solenne celebrata dal Vescovo Andrea Turazzi.

Cerimonia che vedrà poi a Palazzo Pubblico il passaggio dei poteri. Pronunciata l’orazione ufficiale, il Segretario di Stato agli Interni, Elena Tonnini leggerà la formula di giuramento in latino. Per arrivare al fulcro della cerimonia: lo Scambio del collare di Gran Maestro dell’Ordine di San Marino, sotto le note dell'Inno nazionale.

Diretta televisiva a partire dalle 9,25, in streaming sul sito: sanmarinortv.sm e sul canale facebook di SanMarinoRtv. Offerta che si amplia anche al canale Youtube dell'emittente di Stato.