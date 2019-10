A Serravalle torna la giornata ecologica: raccolti venti sacchi di rifiuti

Torna l'appuntamento con la giornata ecologica. Al Parco Laiala si sono dati appuntamento cittadini e famiglie per ripulire il parco e la zona urbana del Catello di Serravalle. Armati di guanti, sacchetti e bastoni, i circa 80 partecipanti sono stati divisi in due gruppi e hanno raccolto venti sacchi di rifiuti. Il gruppo igiene ambientale, sponsor dell'evento, ha messo a disposizione di ogni gruppo un operatore ecologico munito di mezzi speciali per la pulizia.

Al termine della raccolta merenda e festa per tutti. L'iniziativa rientra in un contesto di sensibilizzazione della cittadinanza sul decoro urbano e l'igiene ambientale.