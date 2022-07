Anche San Marino verso quarta dose ad over 60

Lieve discesa dei positivi a San Marino. Oggi in totale risultano essere 578 a fronte dei 594 di due giorni fa. Nelle 24 ore 66 i nuovi contagi e 53 le guarigioni. I ricoveri scendono da 13 a 12: nessuno in terapia intensiva. La prossima settimana tornerà a riunirsi la commissione vaccini. Potrebbero essere adottate linee analoghe a quelle della vicina in Italia sulla quarta dose, proponendola a tutti gli over 60.

In Emilia Romagna 18 i decessi in un giorno mentre aumentano i ricoveri, anche in terapia intensiva. 7.777 i nuovi contagi in regione. A livello nazionale italiano oggi 96.384 le positività registrate e 134 decessi. “Continua a crescere il tasso di incidenza di casi di Covid-19 "anche se a un ritmo un po' più lento" mentre si nota "una lieve inversione nell'Rt che diminuisce leggermente ma è ancora ben al di sopra dell'unità". Così il direttore Prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza, sui dati del monitoraggio settimanale. "Nonostante qualche piccolo segnale di miglioramento - dice - la velocità di circolazione virale è ancora molto elevata" e invita over 60 e fragili ad "effettuare la quarta dose" contro forme più gravi della malattia. E proprio ieri, intanto, a proposito di vaccini in Italia c'è stato il record di somministrazioni da febbraio. Raggiunta quota 55.000 in un solo giorno, di cui 45mila quarte dosi.