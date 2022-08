Aperture serali, Ercolani (Pres. USOT): “È un servizio a vantaggio dell'immagine del Paese”

È un Ferragosto con ottimi numeri per San Marino e buone le prospettive anche per settembre, sul fronte turistico. Nel tracciare un bilancio e nel ricordare l'impatto che anche una buona programmazione degli eventi ha sull'afflusso di visitatori, il Presidente dell'USOT, Rossano Ercolani, reitera l'appello ai commercianti del Centro Storico a tenere i negozi aperti la sera. “Siamo fiduciosi – dice - che la stagione si chiuda ancora meglio di come sia iniziata. L'unica speranza è che anche i negozi rimangano aperti di sera, cosa che spesso non accade in questo Paese . Esortiamo i commercianti a farlo – si appella Ercolani - anche se a volte non è così profittevole rimanere aperti, però diamo un servizio perché chi va a casa abbia una immagine più bella del nostro Paese”.