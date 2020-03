Associazione Sipa Club: donati 1000 euro all'Ospedale di Stato

Non si ferma il fiume di solidarietà, L’Associazione Sipa Club ha effettuato una donazione di euro 1.000 euro, nel conto corrente intestato all’Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino, per l’acquisto dei dispositivi di protezione, di attrezzature e strumentazioni per l’area intensiva e per i protocolli di terapia farmacologica per combattere il Covid-19. Un gesto concreto che invita la cittadinanza a imitare "così presto torneremo tutti insieme ad abbracciarci. Fate anche voi una donazione!!"

Causale: EMERGENZA CORONAVIRUS SAN MARINO c/c bancario intestato a: ISTITUTO PER LA SICUREZZA SOCIALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO c/o BANCA CENTRALE IBAN: SM 86 V032 2509 800 0001 0005 965