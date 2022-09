Autunno su RTV: parte il palinsesto, tra conferme e nuova offerta televisiva

Autunno su RTV: tornano le produzioni consolidate, arrivano nuove proposte, spaziando su più generi. Fantascienza in serie Tv con Andromeda; moltiplicano gli appuntamenti con la fiction: Un Posto al Sole, ma anche la Narcotici 2, Rossella e Tutta la musica del cuore. Nuova offerta televisiva, si struttura in serate a tema. Il giovedì sposa l'intrattenimento che porta in prima serata Virginia Raffaele e Fabio De Luigi in Facciamo che ero io e il talk nelle stanze di Paola Perego con “Non disturbare”. Un venerdì davvero doc, con la prima serata dedicata ai grandi documentari: si parte da territorio e letteratura, con Annalena Benini nel ciclo Romanzo Italiano. Il sabato resta targato cinema con i grandi classici.

Tanto sport, già avviati i campionati: ci sono 2x1 e C Piace a seguire, da studio, Serie A e Serie C e le donne in campo in Passione Calcio Femminile. Si consolidano approfondimento e dibattito – sui temi forti dell'attualità e della politica – con Viceversa e da Roma, Hotel Nazionale. Emozioni in serie televisiva con Serial Times; Viaggio intorno al secolo, sulla strada del sociale con Khorakhanè; voce ai giovani della Generazione Z; tuffo nella tradizione con la musica popolare di A Balè, dentro i sentimenti e le storie di sconfitte e riscatto in Qualcosa di Personale. Grandi nomi e grandi volti: si parte con Luca Montersino che torna ad accendere i fornelli di Kitchen Montersino. Naturalmente, le nostre dirette: appuntamento sabato 1 ottobre, dalle 9.30 con tutte le fasi della Cerimonia di Insediamento dei Capitani Reggenti.