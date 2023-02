Blockchain e criptovalute al centro dei workshop dell'Unirsm insieme a San Marino Innovation

Nel servizio Leonardo Tagliente

Trentasei ore di approfondimento insieme ad avvocati, ricercatori e docenti legati al mondo delle criptovalute a blockchain. L'obiettivo è fornire agli studenti nozioni di marketing e metaverso, crypto arte e diritto d'autore affrontando gli aspetti chiave con otto relatori selezionati da San Marino Innovation.

"L'idea è quella di far confrontare in maniera abbastanza precoce gli studenti con ambiti che sono diversi da quelli che loro tradizionalmente trovano all'interno della didattica tradizionale - afferma Leonardo Tagliente, direttore corso di laurea Ingegneria Gestionale - coinvolgendoli in iniziative, seminari, visite aziendali e lavori di gruppo finalizzati a nuove verifiche ed accessi a queste tecnologie cerchiamo di stimolare in maniera precoce l'interesse verso possibilità di sviluppo nelle loro tesi, lavoro futuro e conoscenza".

San Marino da tempo sta lavorando sul settore delle blockchain e criptovalute nell'ottica dell'innovazione tecnologica. "L'innovazione unita alle competenze tecniche di base - aggiunge Tagliente - serve per creare quella cassetta degli attrezzi delle competenze dei nuovi ingegneri che devono confrontarsi con un futuro sempre in continua evoluzione".

Nel servizio l'intervista a Leonardo Tagliente (direttore corso di laurea Ingegneria Gestionale)