"Ciak si suona": venerdì sera il concerto di fine anno accademico dell'IMS

Dal Trono di Spade a Titanic, La vita è bella e tante altre: proprio le più belle e famose colonne sonore e musiche da film sono state scelte per il tanto atteso ritorno in concerto dell'Istituto Musicale Sammarinese. Dopo due anni molto complicati per i ragazzi e le ragazze dell'IMS, l'appuntamento di ieri, a cui hanno partecipato anche i Capitani Reggenti Giancarlo Venturini e Marco Nicolini, è stato proprio un primo segnale per la ripartenza.

Il concerto, dal titolo “Ciak si suona”, diretto dal maestro Massimiliano Messieri, si è svolto alla Cava dei Balestrieri in chiusura dell'anno accademico. Venerdì 18 giugno sarà riproposto in versione integrale sulla nostra emittente alle 22:05.