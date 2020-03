Coronavirus: Attiva-Mente mette a disposizione pulmino e autisti per l'emergenza

Attiva-Mente comunica di aver messo a disposizione il pulmino e gli autisti dell'associazione per i servizi che dovessero rendersi necessari per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Il gruppo di volontariato ha anche effettuato una donazione sul conto corrente del Gruppo di coordinamento per l'emergenza sanitaria COVID-19, inviando così il suo contributo alla raccolta fondi.