Coronavirus: Colore del Grano, tra apprensione e tensioni

Nel servizio Gabriele Rinaldi

Apprensione e tensione per la situazione del Centro disabili Colore del Grano. Sono i più fragili, hanno le difese immunitarie più basse, sono coloro che si tenta di proteggere di più in questa “guerra” che svuota le città e che si combatte nelle corsie d'ospedale. Per questo, la vicenda del colore de Grano, il centro per disabili di San Marino in cui 10 ospiti sono risultati positivi al covid 19, è seguita con particolare apprensione.

Da oggi ancora di più, visto che le condizioni di due di loro sono peggiorate e sono stati trasferiti in ospedale. Gli altri 8 rimangono in isolamento domiciliare nella struttura. “Cosa questa che non è fenomeno di disattenzione - è stato ribadito nel corso della conferenza stampa del gruppo di coordinamento per le emergenze sanitarie - Anche perché in caso di aggravamento- così come è avvenuto- si interviene subito con il ricovero in una struttura ospedaliera”.

I due piani della struttura sono stati messi in sicurezza e “compartimentati” con i tecnici della protezione civile, affinché l'infezione non si propaghi ulteriormente al suo interno, dove attualmente si trovano in quarantena una parte, il numero preciso non è stato comunicato dall'Iss, dei 33 operatori sanitari sammarinesi su cui è stata disposta la misura preventiva. Una situazione che lascia trapelare tensione tra sanitari ed operatori, tanto che i sindacati hanno raccolto per via traverse numerose segnalazioni. Ma al momento nei professionisti sembra prevalere il senso di responsabilità sugli ospiti della struttura.

Nel video l'intervista a Gabriele Rinaldi, direttore Authority Sanitaria