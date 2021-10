Coronavirus: salgono a 57 i positivi attivi a San Marino, 4 i ricoverati

Continua a crescere il numero dei positivi al coronavirus a San Marino. Stando ai dati forniti sul “cruscotto” dell'Iss, sono 13 i nuovi contagi rilevati nelle ultime 24 ore (aggiornati alle 10.30 di questa mattina), di cui quattro ricoverati in ospedale – ieri erano due -, ma nessuno in terapia intensiva. I positivi attivi salgono così a 57. Non si segnalano guarigioni.

Alle 12.30 l'Istituto per la sicurezza sociale terrà una conferenza stampa che potrete seguire in streaming sul nostro sito e sulla pagina Facebook di San Marino Rtv.