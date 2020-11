Coronavirus sul Titano: alle 12 la diretta della conferenza stampa dell'ISS

Resta alta l'attenzione sull'epidemia di Coronavirus sul Titano. Oggi alle 12 la conferenza stampa indetta dall'Istituto Sicurezza Sociale con tutti gli aggiornamenti sull'epidemia che verrà trasmessa in diretta streaming sul nostro sito (www.sanmarinortv,sm) e in contemporanea sulla pagina Facebook di San Marino Rtv. 39 i nuovi contagi registrati ieri a fronte del record di 333 tamponi. 40 i guariti. E intanto si sta lavorando all'integrazione delle linee guida per la scuola. Una delibera, che sarà licenziata già la prossima settimana, con l'obiettivo di alzare l'asticella dell'attenzione, verso una maggiore cautela e prevenzione al contagio.