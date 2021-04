Covid, continua il trend positivo sul Titano. Sotto quota 200 i casi attivi

Non si arresta il trend positivo sul fronte covid a San Marino: scendono sotto quota 200 i casi attivi, che oggi sono 197. Quattro i nuovi positivi su 73 tamponi effettuati, per un rapporto positivi/tamponi al 5.48%. 22 le guarigioni registrate nelle ultime 24 ore. Scendono di uno i ricoveri in ospedale: delle 21 persone che si trovano presso il nosocomio, 17 si trovano nelle stanza di isolamento, mentre 4 nel reparto di terapia intensiva, che registra una saturazione del 33%. 176 le persone seguite presso il proprio domicilio. Non si registrano nuovi decessi.