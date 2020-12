Covid: nuova vittima a San Marino, 42 i nuovi casi di positività

Nuova vittima del Coronavirus a San Marino. Lo comunica l'Iss con l'aggiornamento dei dati sulla pandemia in territorio. Salgono a 47, dall'inizio dell'emergenza, i decessi sul Monte. Sul fronte dei nuovi casi, 42 i positivi rilevati che portano il totale delle persone attualmente contagiate a 329. Per quanto riguarda invece la situazione all'Ospedale di Stato, 24 sono le persone ricoverate. La saturazione della terapia intensiva, che è uno dei fattori su cui l'attenzione è alta, è ora al 67%. Dei 329 soggetti attualmente positivi, 305 si trovano in isolamento a casa.

Nelle scorse ore l'Iss, tramite una nota, ha espresso vicinanza e cordoglio alla famiglia del giovane ciclista Michael Antonelli dopo il decesso avvenuto ieri. Antonelli era ricoverato da alcuni giorni in terapia intensiva.