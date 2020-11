Covid San Marino: 26 casi nelle ultime 24 ore, un nuovo ricovero

Continua a crescere il numero di nuovi casi sul territorio sammarinese: sono 26, in aumento rispetto ai 22 del precedente aggiornamento. Il dato reso noto oggi dall'Iss si riferisce a 244 tamponi effettuati. Dall'altra parte, raddoppiano i nuovi guariti: quattro. Con gli ultimi numeri cresce il totale dei positivi: 191, attualmente, sul Titano. Sul fronte ospedaliero, nuovo ricovero nell'area di isolamento in medicina. Al momento, nel reparto sono tre i casi seguiti. Un quarto paziente resta in terapia intensiva. In isolamento a casa si trovano invece 187 persone.





L'aggiornamento ISS