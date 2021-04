Covid San Marino: 8 nuovi casi e 42 guariti, diminuisce pressione su Terapia intensiva

42 guarigioni e 8 nuove positività su 193 tamponi effettuati, quindi con un tasso di positività del 4,15%. Continua a scendere la curva dei contagi in Repubblica. 215 i casi attivi, in base all'ultima rilevazione dell'Iss. Stabili i ricoveri: sono 22 come ieri ma scende la pressione sulla terapia intensiva che passa dal 58 al 33%: un livello che non si vedeva ormai da diversi mesi.









A tambur battente, intanto, prosegue la campagna vaccinale con picchi da mille dosi giornaliere. Finora sono state somministrate 21.384 dosi di vaccino: 12.948 prime dosi e 8.436 richiami. Nella giornata di ieri sono state inoculate 952 prime dosi e un richiamo. Un quadro incoraggiante, in costante miglioramento dai primi giorni di aprile, nel primo fine settimana dall'allentamento delle misure entrate in vigore lunedì scorso, con ristoranti aperti anche la sera fino alle 21:30 ma soltanto per i sammarinesi e per chi si trova in territorio per lavoro.

Anche oltreconfine, nel frattempo, si va verso le riaperture ma si dovrà attendere lunedì 26 aprile. Il Premier Draghi, parlando di rischio ragionato, ha annunciato ieri che verrà data precedenza alle attività all'aperto, compresa la ristorazione a pranzo e a cena. Ci si potrà spostare anche tra le regioni ma servirà un pass per quelle in zona rossa. Nella road map delineata da Draghi dal 15 maggio in funzione gli stabilimenti balneari.