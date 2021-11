Ancora in calo il numero dei positivi attivi a San Marino che oggi sono 66, uno in meno di ieri. 12 infatti le positività riscontrate nelle ultime 24 ore, superate dalle 13 guarigioni registrate. Buone notizie anche dall'ospedale: sono infatti 3, una in meno, le persone ricoverate. Resta un paziente in terapia intensiva.