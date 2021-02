Dal restauro delle torri alla nuova rete ciclopedonale: la Segreteria al Territorio svela i progetti 2021-2022

Il commento del Segretario al Territorio Stefano Canti

In una nota la Segreteria Territorio svela le operazioni di manutenzione e riqualificazione che verranno avviate nel biennio 2021-2022. Tutti i progetti verranno effettuati secondo le linee stabilite dal “Piano Operativo di Programmazione delle Opere Pubbliche 2021-2023”, adottato nel 2020, che ha portato ad istituire un Tavolo per lo Sviluppo Sostenibile nel territorio.









Le opere prioritarie, ritenute strategiche dalla Segreteria, saranno:

-il restauro della Prima Torre (Guaita), della Seconda Torre (Cesta) e della Terza Torre (Montale) e manutenzione programmata delle “Fortificazioni del Monte Titano” e aree verdi del sito UNESCO;

-lo sviluppo della rete ciclopedonale, che vedrà già nei prossimi mesi la creazione di un collegamento fra Parco Ausa, Parco Laiala e Centro Sportivo di Serravalle;

-la riorganizzazione del Polo Servizi di Valdragone;

- la sistemazione dell’Archivio di Stato di Cà Martino;

-la realizzazione di un parcheggio in zona Baldasserona e il recupero del tracciato ferroviario Borgo Maggiore/Piazzale Ex-Stazione;

- la riqualificazione e messa in sicurezza del Cinema Turismo e della sua area esterna, oltre che il recupero delle Cisterne del Pianello;

- la creazione di un palazzetto dello sport polifunzionale;

- la riqualificazione urbana e messa in sicurezza della superstrada;









Entro la fine dell'anno verranno realizzati anche interventi ordinari, come l’adeguamento agli standard internazionali della struttura carceraria dei Cappuccini e l’insediamento all’interno del Villino Balsimelli della Sede del Centro Studi Internazionale dell’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo. Prevista anche la sistemazione delle facciate continue al centro Uffici di Tavolucci e importanti lavori di manutenzione alle scuole medie di Fonte dell’Ovo e di Serravalle, oltre che alla scuola dell’Infanzia e al Centro di Formazione Professionale dello stesso Castello.



Grande attenzione anche alla rimozione di barriere architettoniche, con interventi previsti al Centro Sociale di Fiorentino, all’area ex pattinaggio di San Marino Città, al Teatro Nuovo e al Centro Sociale di Dogana.

In programma anche la demolizione e ricostruzione del solaio di copertura dei portici di Borgo Maggiore, in cui verrà realizzato un nuovo servizio igienico per persone diversamente abili.

Nel video il commento del Segretario al Territorio Stefano Canti