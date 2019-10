Disabilità, il punto di fine legislatura

Nel video l'intervista a Maurizio Ceccoli, Presidente CSD Onu

In vista del fine legislatura incontro tra Segreteria per la Sanità, commissione CSD ONU e associazioni di volontariato, per il passaggio di consegne. Possibile normativa sull'assistente personale, per le grandi disabilità. Sul tavolo la bozza del Decreto delegato per l'inclusione lavorativa ed i progetti legati alla Vita Indipendente con l'auspicio che possano giungere, dopo la tornata elettorale, alla loro reale attuazione. Ed al più presto.

“Il lavoro rappresenta uno dei principali strumenti di inclusione- ribadisce il Segretario Santi- ed attraverso questo nuovo strumento normativo si prevede un servizio di collocamento mirato, nel rispetto delle abilità e attitudine delle persone grazie all'analisi di posti di lavoro, forme di sostegno. La percentuale di persone con disabilità potenzialmente in grado di lavorare ma di fatto escluse dal mondo del lavoro è rimasta elevata”. Tra i temi affrontati anche quello che riguarda le grandi disabilità, per le quali è stata predisposta una possibile normativa sull'assistente personale, per favorire la vita indipendente.

Nel video l'intervista a Maurizio Ceccoli, Presidente CSD Onu