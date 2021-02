Emesso il decreto n. 22: confermata la chiusura serale per bar e ristoranti

Nessun allentamento rispetto all'ipotesi di posticipare la chiusura serale per bar e ristoranti. Proprio su questa possibilità si erano concentrate speranze e aspettative degli operatori nelle ultime ore. Il nuovo decreto, valido sino a fine mese, prolunga di fatto le misure già in vigore sul territorio sammarinese: rimane il coprifuoco, dalle 22 alle 5, così come la chiusura al pubblico per bar e ristoranti alle 18, con consegne a domicilio sempre consentite e l'asporto, fino alle 22. Chiusura dei negozi che resta alle 20.





Per la scuola: le misure attualmente in vigore per gli studenti saranno applicate anche a personale docente e non docente all'interno degli edifici scolastici.

Pressoché invariate le disposizione per l'attività sportiva: consentita in luoghi pubblici e strutture, pubbliche o private, previa garanzia di distanziamento. Gli impianti sportivi, al chiuso e all’aperto, piscine, palestre, scuole di danza dovranno chiudere entro le 21:30. Si consente l'utilizzo delle docce agli atleti e alle squadre agonistiche federali o di club. Allenamenti e manifestazioni sportive saranno a porte chiuse, senza pubblico, salvo l’accompagnatore dell’atleta minore.

Invariate anche le disposizioni che regolano l'ingresso dei cittadini che siano stati all'estero (esclusa Italia e Vaticano) nelle ultime due settimane: per loro, obbligo o di certificato di vaccinazione, o di negatività al tampone eseguito entro le 48 ore precedenti.

LEGGI IL DECRETO N. 22/2021