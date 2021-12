Expo 2020 Dubai: il tesoro di Domagnano raccontato da Marco Casagrande

Trovarsi di fronte alla sua opera ad Expo 2020 Dubai, ammirata da migliaia di persone da tutto il mondo, è stata un'emozione fortissima, quasi incredulità. Marco Casagrande, l'orafo, o meglio l'archeologo sperimentale, che ha realizzato la riproduzione del Tesoro di Domagnano, è arrivato a Dubai per visitare il Padiglione di San Marino. Per ricreare il tesoro, commissionato dal Rotary Club e dalla Fondazione S.U.M.S con l'idea di lasciare a San Marino un patrimonio disperso in cinque diversi paesi del mondo, ci è voluto un anno, i cui primi mesi sono serviti per studiare ogni più piccolo dettaglio dell'originale. Il lavoro di Casagrande è stato quindi molto più che una riproduzione, ma un dialogo con il passato, alla scoperta delle tecniche antiche, utilizzando gli stessi strumenti e materiali dell'orafo che nel V secolo creò i gioielli per una nobildonna ostrogota. Con un auspicio importante, che Casagrande ha voluto ribadire proprio qui a Expo.

Nel video l'intervista a Marco Casagrande, orafo e archeologo sperimentale