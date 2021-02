Giornata Internazionale della Fratellanza Umana: Cdls e Attiva-Mente sul significato della ricorrenza

“Fratellanza significa soprattutto rispetto della dignità della persona. E se non c’è lavoro non c’è dignità della persona”. Così il segretario generale della CDLS, Gianluca Montanari, in occasione della prima Giornata Internazionale della fratellanza umana indetta dall’Onu, rivolgendo anche un pensiero a Pietro Bianchi, scomparso un anno fa, per il sindacato “un autentico maestro di fratellanza, che per 25 anni ha guidato la Fondazione Solidarietà”. “Dentro questa emergenza sanitaria, economica e sociale, - aggiunge Montanari - il messaggio globale della fratellanza ci deve interrogare sia individualmente che collettivamente. Un concetto che diventa astratto – conclude - “se non si riconoscono le diversità, se si costruiscono muri, se non c’è rispetto della giustizia e della libertà”.





Dopo la commemorazione della tragedia dell'Olocausto, questa – fa notare inoltre l'associazione Attiva-Mente - è un'altra occasione per riflettere rispetto all’opportunità che abbiamo circostanziato nell’Istanza d’Arengo, “Una firma contro l'odio”, di fare un passo avanti concreto a San Marino attraverso l'istituzione di una Commissione speciale e autonoma “per il contrasto dei fenomeni di intolleranza e razzismo e istigazione all’odio e alla violenza”, con compiti di osservazione, studio, indirizzo e iniziativa.