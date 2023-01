Gli stivali a rana di William ed Harry diventano ciabatte

Quando Lady Diana li fece indossare ai piccoli William e Harry, i wellingtons, gli stivali di gomma a forma di rana, diventarono i più amati dai bambini inglesi. Ora quei buffi ricordi infantili sfilano in passerella, trasformati in ciabatte di gomma da JW Anderson grazie alla collaborazione con l'azienda inglese Wellipets, e da aprile saranno disponibili in taglie da adulto, per uomo e per donna. Insieme ai coniglietti che corrono sui pantaloncini, le 'frog mules' sono uno dei ricordi di infanzia che costellano la nuova collezione uomo dello stilista irlandese, che ha sfilato a Milano, dove ha annunciato che aprirà un negozio - in via Sant'Andrea - il prossimo marzo.

Il resto è lavoro estremo di semplificazione, tanto che la sfilata è aperta da un modello in slip, con un rotolo di tessuto sotto braccio. In alternativa, i ragazzi che indossano solo un maglione e stivaletti con lucchetti stringono al corpo un cuscino, mentre quelli con gli shorts con le balze sopra non indossano nulla, all'insegna del 'we are who we are', come spiega lo stesso stilista, che aveva proposto gli stessi modelli di pantaloncini no gender già 10 anni fa. Oggi propone anche grandi maglioni in lana da indossare come abiti, montgomery di pelle nera chiusi da lucchetti e portati sul corpo nudo, nel segno della neutralità di genere.