Iniziata la 42esima edizione del Meeting col presidente Mattarella: "Vaccinarsi è un dovere"

Una manifestazione Covid free, così la definiscono gli organizzatori, si entra con l'app del Meeting che genera il QR code indispensabile per entrare, mascherine obbligatorie così come i percorsi, per evitare assembramenti. E qui subito una bella notizia per i possessori di Green Pass sammarinese, l'app del Meeting riconosce il certificato emesso da San Marino, basta inserire il numero identificativo e l'app genera il QR Code per entrare. Prima giornata dunque all'insegna del presidente della Repubblica, che era collegato in diretta, tra l'altro tra due giorni sarà in presenza a Pesaro, quindi a poca distanza da qui, per l'inaugurazione del Rossini Opera Festival. Lo ha introdotto il presidente del Meeting Bernard Scholz, che ha anche letto il messaggio che Papa Francesco ha inviato tramite il vescovo Lambiasi.







Il presidente Mattarella, accolto da un lungo applauso, si è soffermato sul titolo di questa 42esima edizione, “Il coraggio di dire io”, per ricordare che “La responsabilità comincia da noi. Vaccinarsi, tra i tanti esempi, è un dovere non in obbedienza a un principio astratto, ma perché nasce dalla realtà concreta che dimostra che il vaccino è lo strumento più efficace di cui disponiamo per difenderci e tutelare i più deboli e i più esposti a gravi pericoli. Un atto d'amore nei loro confronti, come ha detto lo stesso Papa Francesco”. Qui in Fiera sono attesi in questi giorni praticamente tutti i Segretari di Stato di San Marino, per gli incontri bilaterali coi vari ministri attesi al Meeting, alcuni già nella giornata di oggi.