"Io non rischio", la Protezione Civile di San Marino a Morciano

Proseguono le iniziative della settimana di sensibilizzazione della Protezione Civile, alle quali partecipa anche San Marino. Oggi a Morciano “Io non rischio”, finalizzato alla comunicazione sulle buone pratiche di protezione civile e di informazione sui rischi naturali e antropici del territorio, con momenti informativi e di confronto. I volontari hanno incontrato la cittadinanza in appositi gazebo. Il capo della Protezione Civile di San Marino presente insieme ad uno storico della Ingv, Romano Camassi. Con loro il sindaco di Morciano, Giorgio Ciotti. Momento clou della iniziativa coordinata dalla Prefettura sarà l’esercitazione del 18 e 19 che coinvolgerà San Marino, Santarcangelo, Verucchio, Poggio Torriana. Sarà simulato un evento sismico di magnitudo 5.2 per testare l'operatività e la prontezza della macchina dei soccorsi.