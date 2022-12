L'atmosfera natalizia sul Titano, tra Babbi Natale in Vespa e mercatini

A portare un po' di colore nella nebbia che avvolge il Titano il giorno della Vigilia sono i Babbo Natale in Vespa, che non mancano il consueto appuntamento per portare allegria per le strade di San Marino. Niente renne, ma rombo di motori e clacson. "Nonostante la nebbia - racconta uno di loro - noi non molliamo e continuiamo a portare sorrisi a tutti". Anche nel centro storico i turisti sfidano il brutto tempo per concedersi una passeggiata tra i mercatini del Natale delle Meraviglie, scaldandosi con qualche dolce o bevanda e acquistando gli ultimi regali.