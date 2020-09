L'augurio per il primo giorno di scuola del segretario all'Istruzione Andrea Belluzzi

In occasione dell'inizio delle lezioni per le scuole materne, elementari, medie e per il Centro di Formazione professionale, il segretario all'Istruzione Andrea Belluzzi ha espresso i suoi auguri a tutti gli studenti: " È una partenza speciale, per qualcuno strana, per qualcuno finalmente è un ritrovarsi, per molti probabilmente... “si stava meglio in vacanza”. La scuola vi sta aspettando. Insegnanti, professori, maestre, educatrici, il personale amministrativo, i bidelli, tutti in queste settimane si sono preparati, si sono prodigati e messi in discussione per capire come accogliervi nel modo migliore possibile. Quello più sicuro, più accogliente, per riprendere da dove ci si era lasciati, per ritrovarsi".

Ora si parte, nel rispetto di tutti i protocolli anti contagio: "Siamo pronti, per questo ringrazio tutti per l’impegno profuso. Sono stati tanti ad aver fatto la loro parte per la Scuola; oltre agli insegnanti ed al personale non docente che come ogni anno si sono preparati ed aggiornati, l’Istituto per la Sicurezza Sociale ci ha aiutato e ci seguirà con attenzione, il Dipartimento Prevenzione ha controllato le nostre aule, il Dipartimento Territorio e Ambiente ha effettuato piccoli interventi strutturali per adeguare le nostre scuole. Per i ragazzi delle prime di qualsiasi ordine la ripresa della scuola corrisponde con l’inizio di una nuova fase. Non abbiate timore, per voi questa partenza avverrà nel migliore dei modi. Avete concluso un ciclo del percorso scolastico con un anno particolare ma siete stati preparati al meglio per iniziare questa nuova fase. Gli insegnanti lo sanno e ci tengono ad esservi accanto e sostenervi. Agli studenti di ogni ordine e grado, così come tutti i cittadini, sarà richiesto di convivere con una serie di regole, quelle regole, utili per la sicurezza dell’intera cittadinanza, che ormai da tempo avete sentito richiamare".

Piena disponibilità del segretario, nella convinzione che, dopo questo nuovo inizio, non ci saranno più stop: "Non vogliamo che questo virus ci fermi di nuovo. Lo contrasteremo e lo terremo lontano insieme, semplicemente rispettando quelle poche ma preziose raccomandazioni e con piccole ma importanti attenzioni. Il Covid-19 non potrà fermare la voglia di crescere e di poter vivere la scuola, le amicizie, la vita. Vi saluto quindi augurandovi di partire nel migliore dei modi e di ottenere da questo anno scolastico le migliori soddisfazioni. Un saluto anche alle vostre famiglie ed a tutti gli operatori scolastici ricordando a tutti noi che siamo, insieme, impegnati perché gli studenti possano “ritrovare” la Scuola ed esercitare in modo pieno il loro diritto all’istruzione. Da parte mia vi garantisco che sarò attento e disponibile ad ascoltare tutti. Buon anno scolastico!".

Il messaggio integrale del Segretario all'Istruzione