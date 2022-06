Le opportunità delle pene alternative, in prospettiva “una San Marino senza carcere”

Cristiano Depalmas e Valerio Calzolaio

“Una delle nostre proposte sarà proporre San Marino a livello internazionale come capofila di quelle che che sono le alternative alla detenzione” Cristiano Depalmas, coordinatore scientifico Master in Criminologia UNIRSM la prospettiva con la quale si chiude la due giorni di convegno che ha messo a confronto tecnici, operatori, giudici, direttori di case circondariali, forze dell'ordine, giornalisti su un argomento attuale sia per San Marino, che ha accantonato l'idea di un nuovo carcere a Murata e che fa entrare il concetto di 'giustizia riparativa' nelle modifiche all'ordinamento penitenziario; che per l'Italia, domenica alle urne con i referendum sulla giustizia. L'ipotesi di un laboratorio che riflette in maniera libera sulle opportunità delle pene alternative, per sondare ciò che al momento è un auspicio “fare diventare San Marino il primo Stato al mondo senza carcere” A margine la riflessione su un raro studio analitico del concetto stesso di isola carcere, usata n tutti i continenti ed in tutte le culture per relegare chi sgarra o chi non si allinea, confinandolo sotto lo zerbino del perbenismo.

Nel video l'intervista a Cristiano Depalmas, coordinatore scientifico Master in Criminologia UNIRSM e Valerio Calzolaio, giornalista e saggista ed autore del libro “isole e carcere”