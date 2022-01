Maltempo per la Befana: previsto forte vento e qualche fiocco di neve

Epifania all'insegna del maltempo su San Marino e la Romagna. La Protezione Civile del Titano, congiuntamente a quella dell'Emilia Romagna, ha diramato per la giornata di oggi una allerta "gialla" per vento. Nel dettaglio, si legge nell'avviso, è prevista una ventilazione consistente da sud-ovest che assumerà intensità di burrasca moderata (62-74 Km/h), nelle prime ore della giornata. Successivamente - prosegue l'informativa - sono previste precipitazioni diffuse che assumeranno carattere nevoso inizialmente a quote superiori ai 1500 metri circa, con quota neve in rapido abbassamento nel corso della giornata. Previsto inoltre un aumento del moto ondoso con mare al largo da molto mosso ad agitato". La tendenza è per una stazionarietà dei fenomeni.

Sul Titano neve prevista nella notte tra il 5 e il 6 gennaio con fenomeni in attenuazione nella giornata di giovedì.