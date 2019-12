Mini Transat: il velista Luca Rosetti completa la traversata

È arrivato decimo di categoria, 18° nella classifica finale generale, Luca Rosetti istruttore Laser al Club Nautico di Rimini che ha preso parte alla Mini-Transat, la traversata dell'Atlantico in barca a vela.

La prima tappa da La Rochelle, in Francia, è partita a inizio ottobre con l'arrivo alle Canarie dopo circa otto giorni di navigazione. Da li a inizio novembre i 90 velisti, tra cui Luca, sono partiti per la traversata vera e propria fino all'arrivo ai Caraibi. Per la traversata finale il velista bolognese, che vive e lavora in Romagna, ha impiegato esattamente 17 giorni, 12 ore e 44 minuti.

Nel servizio l'intervista a Luca Rosetti (velista)