Mobilità sostenibile: da San Marino un passo concreto

La congestione del traffico, le emissioni inquinanti, il degrado delle aree urbane e tanti altri fattori pongono al centro del dibattito sulla qualità e sostenibilità della vita in Repubblica l'interrogativo su come spostare persone e merci in modo più efficace e sostenibile. “La mobilità green – evidenzia il Segretario di Stato Territorio Stefano Canti - è un passo concreto verso la transizione ecologica che dobbiamo alle generazioni future”.

Proprio nel solco di questo passaggio si collocano gli incentivi per l'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale previsti dall’ultima legge di bilancio di San Marino validi fino al 31 dicembre 2021. È stata prevista per tutti i cittadini sammarinesi l'esenzione dell'imposta monofase fino ad un massimo di 35.000 euro per l'acquisto di un singolo mezzo rientrante nella categoria di trasporto elettrico, ibrido o alimentato ad idrogeno. Le aziende che acquisteranno questo tipo di veicoli potranno invece richiedere, per la parte eccedente l’importo di 35.000 euro, l’aliquota dell’8% per i veicoli ibridi di ultima generazione (plug-in hybrid) e del 7% per i veicoli alimentati ad idrogeno o puramente elettrici.









Importanti incentivi anche per l'acquisto di bici elettriche a pedalata assistita: per quelle comprate ma non prodotte in repubblica sarà pari al 5% del prezzo di acquisto accreditato direttamente sulla smac. Incentivo che potrà aumentare fino al 7% se le bici saranno anche prodotte a San Marino.

“Con questa legge - spiega Stefano Canti – il nostro stato ha così ultimato un ulteriore tassello verso l'uniformità e l'allineamento alle più importanti politiche ambientali previste a livello comunitario e mondiale su questo tipo di temi”.