Moneyval, oggi la conclusione del 5° round di valutazione

Giornata conclusiva a San Marino per gli esperti del Moneyval: dal 28 settembre sono in Repubblica per il 5° round di valutazione. L'organismo del Consiglio d'Europa analizza le misure adottate dai singoli paesi contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Nel tardo pomeriggio di venerdì uno degli ultimi appuntamenti quando sono stati ricevuti a Palazzo Pubblico in udienza privata dai Capitani Reggenti Alessandro Cardelli e Mirko Dolcini. Il Moneyval, che per effettuare il monitoraggio ha incontrato i principali organismi sammarinesi coinvolti nel contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, valuterà gli elementi emersi e produrrà un report con eventuali raccomandazioni, come avviene di prassi alla conclusione dei monitoraggi.