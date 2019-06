Montegiardino-Bléré: scatta il viaggio tra "gemellati" di Marco Zanotti

Lunedì prossimo, Marco Zanotti, partirà in bici da Montegiardino per raggiungere la città di Bléré gemellata con Montegiardino.

La partenza è fissata per le 6 del 3 giugno: si tratta di percorrere 1250 km scanditi da tappe giornaliere da 250 Km. Un viaggio sulle due ruote che toccherà Fidenza, Avigliana, Chambery passando sul Moncenisio, altitudine 2083. Da lì il sammarinese si dirigerà a Saint Leon per arrivare poi Bléré paese gemellato con il suo castello, nel quale sarà ospite del Sindaco. Nelle intenzioni di Zanotti anche l'arrivo a Parigi per la classica fotografia sotto la torre: anche in questo caso resteranno 250 km da percorrere.